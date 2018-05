Kunstenroute kronkelt doorheen gemeente 16 mei 2018

De zesde Kunstenroute loopt vanaf zondag door de gemeente. Drie weekends lang is Haaltert 'the place to be' voor kunstliefhebbers.





Van 20 mei tot 3 juni kan je overal in Haaltert schilderijen, beeldhouwwerken en gedichten ontdekken. In totaal exposeren liefst 38 kunstenaars.





Je kan terecht in het Sint-Martinusheem, HOC De Fransman, het Vondelhof, Pastorij Denderhoutem, het Warandegebouw, Centrum De Warande en in drie kunstenaarsateliers bij Chris Chiau, Rudy De Pelsmaeker en Sonja Van Valckenborgh.





Een fietsroute en een wandelroute verbinden de locaties aan elkaar. Je kan er terecht op 20, 21, 26 en 27 mei, 2 en 3 juni van 15 tot 19 uur.





Het atelier van Sonja Van Valckenborgh is te bezoeken op 20-21-27 mei en 3 juni van 15 tot 19 uur.