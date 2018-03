KSA krijgt lokaal in erfpacht voor 99 jaar 26 maart 2018

02u24 1

KSA Denderhoutem krijgt het gewezen schoolgebouw in de Nieuwstraat in erfpacht voor 99 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 1 euro. De gemeente en de vzw KSA Atom hebben hiervoor een erfpachtovereenkomst getekend. De jeugdbeweging maakt al enkele jaren gebruik van het gebouw als haar vast lokaal. "We hebben een goed lokaal, maar onze vzw wou ervoor zorgen dat we het lokaal ook kunnen verhuren aan andere verenigingen. Daarvoor moet het echter voldoen aan bepaalde normen. Zo is er een nieuwe keuken nodig en ook douches", vertelt bondsleider Anton Van Vaerenbergh van KSA Denderhoutem. "Maar aangezien onze vzw er tijd en geld zou instoppen, wou ze zekerheid van de gemeente dat we het gebouw kunnen blijven gebruiken. Aan de erfpachtovereenkomst is ook een som geld van 100.000 euro gekoppeld die we kunnen besteden aan de renovatiewerken voor een nieuw sanitair, keuken en nieuwe ramen. Het is de bedoeling dat de werken nog deze zomer van start kunnen gaan." (CVHN)