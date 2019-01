KRC Haaltert en FC Kerksken tekenen intentieverklaring voor oprichting rood-blauwe fusieclub KVC Haaltert-Kerksken Claudia Van den Houte

27 januari 2019

16u29 1 Haaltert De voetbalclubs K.R.C. Haaltert en F.C. Kerksken hebben een intentieverklaring getekend voor de oprichting van de fusieclub K.V.C. Haaltert-Kerksken. Rood en blauw worden de kleuren van de nieuwe club.

Eerder was al bekend dat de twee clubs plannen hadden om te fusioneren. Vanaf half december hadden beide clubs regelmatig contact en onderzochten ze hoe ze een fusie in goede banen konden leiden. De gesprekken zijn uitgemond in een intentieverklaring waarin beide clubs, K.R.C. Haaltert met stamnummer 2729 opgericht in 1942 en F.C. Kerksken met stamnummer 7760 opgericht in 1972, de intentie onderschrijven om zich samen in te zetten voor het realiseren van de fusieclub met als clubnaam K(oninklijke) V(voetbal) C(lub) Haaltert-Kerksken met als stamnummer 2729 en rood (granaatrood) en blauw (navy bleu) als clubkleuren.

De nieuwe fusieclub KVC Haaltert-Kerksken zal naar verwachting 250 leden tellen. De clubbesturen hopen door de fusie onder andere op meer jeugdspelers, een grotere achterban, financiële vooruitgang en nieuwe impulsen. Op vlak van accommodatie willen ze een verbetering van de speelvelden, een renovatie van de kleedkamers en een restyling van de accommodatie. Er werd een stuurgroep opgericht, bestaande uit Eddy De Vlieger (KRC Haaltert), Geert Matthys (KRC Haaltert), Willy Impens (KRC Haaltert), Patrick Marginet (FC Kerksen) en Rudi Mattheus (initiatiefnemer - CEO Axis Finance). De taken zullen ook verdeeld worden onder verschillende werkgroepen.