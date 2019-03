Kortsluiting aan ketel in pitazaak zorgt voor gensters Koen Baten

15 maart 2019

De brandweer werd vrijdagavond opgeroepen voor een brand in een pitazaak in de Hoogstraat in Haaltert. Bij aankomst bleek het om een kortsluiting te gaan in een van de ketels die zorgde voor wat gensters. “Er waren wat vonken, maar het ging niet om een echte brand", aldus Wim Van Vaerenbergh van de politiezone Denderleeuw/Haaltert. De schade in de zaak bleef dan ook erg beperkt en na een controle kon de zaak gewoon verder open blijven en hun klanten bedienen. Er vielen geen gewonden.