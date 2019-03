Koppeltje slechtvalken regelmatig te zien aan Sint-Gorikskerk: komen er kleintjes van? Claudia Van den Houte

25 maart 2019

17u39 0 Haaltert Aan de kerk op het Sint-Goriksplein worden al een tijdje slechtvalken opgemerkt. Volgens Natuurpunt Haaltert gaat het om een koppeltje.

Het mannetje komt uit de streek: hij werd in 2017 geringd in Aalst. Het wijfje zou een inwijkeling uit Duitsland zijn. “De slechtvalken worden al een paar weken regelmatig gesignaleerd”, vertelt Kris Baetens van Natuurpunt Haaltert. “We gaan dit met enkele experten verder opvolgen om te zien of ze zich permanent zullen nestelen. Het feit dat ze zich er al een tijdje begeven, maakt de kans reëel. We zullen in elk geval geen actie ondernemen en hen alle rust geven.”