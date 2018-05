Koppel krijgt maanden 's nachts oproepen voor hulpdiensten: "Politie raadde aan om stekker uit te trekken" CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 mei 2018

02u47 72 Haaltert Daniël Vandendriessche (62) en zijn vrouw worden al enkele maanden nu en dan uit hun bed gebeld door een alarmcentrale. Ze horen op zo'n nacht een automatische boodschap bedoeld voor de hulpdiensten. Volgens de provincie Vlaams-Brabant is het probleem nu opgelost.

Daniël Vandendriessche en zijn echtgenote Magda Adriaens uit Denderhoutem kregen een half jaar geleden voor het eerst zo'n telefoon in het midden van de nacht. "Dat ging over een brand in Sint-Pieters-Leeuw", vertellen ze. "Het is tot nu toe vijf keer per nacht gebeurd dat de alarmcentrale Vlaams-Brabant ons wakker belt. We krijgen dan telkens een automatische boodschap te horen, vaak over een ongeval of brand. De laatste keer werd er versterking van een ziekenwagen uit Ruisbroek gevraagd. Ook vermeldt de boodschap meestal een alarmpeil, zoals code rood of code oranje. Het vervelende is dat we op zo'n nacht meerdere keren worden gebeld. De boodschap wordt herhaald of 'code rood' wordt nadien bijvoorbeeld 'code oranje'. Ze vragen ons om te bevestigen, maar dat doen we niet, want dan geven we een verkeerd signaal. Ze hebben blijkbaar een verkeerd nummer, waardoor de hulpverlener voor wie de oproep bedoeld is niet bericht wordt. Dat kan een dokter of ambulancier zijn en kan mogelijk grote gevolgen hebben."

Stekker telefoon uittrekken

Daniël probeert al langer om het bellen te doen stoppen. "Ik nam eerst contact op met de politie. Die raadde me aan om de stekker van de telefoon 's nachts uit te trekken. Dat kunnen we niet, want we willen bereikbaar blijven. Verschillende familieleden hebben een hoge leeftijd en wij zijn hun eerste contactpersoon in geval van nood. Ik heb daarna onder meer nog met de hulpverleningszone Vlaams-Brabant, de brandweer, het Rode Kruis en verschillende diensten binnen de provincie Vlaams-Brabant gebeld, maar ik werd telkens doorgeschakeld."



De automatische boodschappen komen wel degelijk vanuit Vlaams-Brabant. "Ze worden rondgestuurd op momenten dat het provinciaal medisch interventieplan in het westen van Vlaams-Brabant wordt afgekondigd, bijvoorbeeld bij een brand of een zwaar ongeval. Het stoort me dat je zoveel moeite moet doen om van een lijst met telefoonnummers af te raken. We veronderstellen dat er een nummer verkeerd is ingebracht in een lijst en ons nummer zo in de lijst is terechtgekomen."

Excuses provinciegouverneur

Intussen kreeg Daniël goed nieuws van de dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant. "Zij heeft contact opgenomen met de bevoegde dienst. Die liet weten dat het probleem opgelost is, met excuses van de provinciegouverneur. Ik heb er alle hoop op dat we voortaan niet meer wakker gebeld zullen worden."