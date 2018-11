Knuffels logeren in bib tijdens knuffelslaapfeest Claudia Van den Houte

14 november 2018

17u58 0 Haaltert De bibliotheek van Haaltert houdt een knuffelslaapfeest op vrijdag 23 november.

Kinderen mogen op die dag hun knuffel meebrengen naar de hoofdbib. Mama en papa mogen ook meekomen. Eerst luistert iedereen samen naar een sprookje en dan is het tijd voor het afscheid. De knuffels blijven een nachtje logeren in de bib. Op zaterdagvoormiddag kunnen de kinderen hun knuffel weer komen ophalen en ontdekken ze wat hij allemaal heeft beleefd.

Het knuffelslaapfeest voor kinderen van 3 tot 6 jaar, in samenwerking met Odisee Hogeschool Aalst, vindt plaats op vrijdag 23 november van 19 tot 20 uur in de hoofdbibliotheek in de Achterstraat in Haaltert. Deelnemen kost 2 euro (1,5 euro kansentarief) of 5 UiTPAS-punten. Inschrijven via bibliotheek@haaltert.be, 053/85.86.60 of in de bibliotheek.