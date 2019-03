Kleuters trekken in zelfgemaakte kledij met carnavalsstoet door Hoogkouterbaan Claudia Van den Houte

01 maart 2019

19u14 0 Haaltert De kleuters van de wijkschool ‘Ekent’ van vrije basisschool Sint-Gorik in Haaltert zijn vandaag, vrijdag, met een carnavalsstoet door de Hoogkouterbaan getrokken.

De kinderen van de kleuterschool hadden hun kostuums zelf in elkaar geknutseld, met hulp van de juffen en een aantal ouders. “De kindjes mochten zelf kiezen wat ze wilden zijn”, vertellen de juffen. “Ouders gingen op school aan de slag met naaimachine.” Zo’n 45 kinderen liepen mee in de carnavalsstoet. De kleuters kregen allemaal vooraf een dansje aangeleerd dat ze tijdens de optocht brachten. Ze waren verkleed in politieagenten en brandweermannen, wilde dieren, dino’s en draken, prinsessen, monsters en zombies en nog meer. Heel wat ouders kwamen een kijkje nemen naar hun zoon of dochter die meeliep in de carnavalsstoet. Ook in de hoofdschool van basisschool Sint-Gorik in de Bruulstraat was er een carnavalsoptocht.