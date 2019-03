Kleuters ravotten naar hartenlust tijdens kleuterhappening Claudia Van den Houte

06 maart 2019

18u09 0 Haaltert De sporthal van Denderhoutem werd vandaag, woensdag, omgevormd tot een waar kleuterparadijs.

De Haaltertse sportdienst organiseerde voor de vijfde keer een kleuterhappening in de sporthal. Onder begeleiding van een ouder of grootouder mochten de kleuters zich een hele namiddag lang uitleven. De sporthal was gevuld met tal van speelmateriaal, attracties en springkastelen. “Er zijn 150 kleuters of tussen de 200 en de 300 aanwezigen in totaal”, klinkt het bij de sportdienst. “Dat is ongeveer evenveel als de voorbije jaren.” De kleuterhappening blijft het dus goed doen. “Dit jaar is er ook voor het eerst een klimeilandje opgesteld met ons eigen materiaal in de polyvalente zaal.” Het meeste andere materiaal werd extern gehuurd. De kleuters hadden het alvast erg naar hun zin, net als mama, papa, oma of opa, die vaak met hen meespeelden.