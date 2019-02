Kleuters geven elkaar het jawoord op valentijn Claudia Van den Houte

14 februari 2019

14 februari 2019
Haaltert Twee kleuterkoppeltjes zijn op Valentijnsdag in het huwelijksbootje getreden op het gemeentehuis van Haaltert.

Mila & Jarne (beiden vier jaar) en Laure & Xano (beiden vijf jaar) uit de Sint-Gorikschool in Haaltert waren piekfijn uitgedost voor hun huwelijk. Ze werden door een tractor met een grote aanhangwagen naar het gemeentehuis gebracht. Mila wisselde nog even van schoentjes alvorens ze samen met haar bruidegom Jarne de trap van het gemeentehuis besteeg. Het meisje is dol op hoge hakken en droeg er dan ook op haar huwelijk. Ook de andere bruid, Laure, is met mode bezig, zo werd er vernomen tijdens de huwelijkheidsplechtigheid. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) stelde telkens eerst de bruid en bruidegom voor vooraleer het huwelijk te voltrekken. “Waarom ben jij verliefd op Laure?”, wou ze van Xano weten. “Omdat ze veel met me speelt”, aldus Xano, die tegelijk ook zijn verjaardag vierde.

De kleuters tekenden een huwelijksakte, wisselden ringen uit en bezegelden hun huwelijk met een kus. Ze kregen ook een trouwboekje mee naar huis. Na de plechtigheid was er nog een drankje op het gemeentehuis en een feestje op school.