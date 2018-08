Kleine kermissen ten dode opgeschreven? Foorkramers laten het alsmaar vaker afweten in dorpen Redactie

06 augustus 2018

21u30 2 Haaltert Kleine kermissen in onze streek hebben het zeer moeilijk. Ze trekken nog maar weinig volk aan, waardoor foorkramers het steeds vaker laten afweten. Zo ging de zomerkermis in Welle afgelopen zondag niet door en zal begin september ook de kleine kermis in Heldergem niet plaatsvinden. De Vlasmiskermis in Haaltert werd dit jaar ook afgeschaft.

Afgelopen zondag was er geen zomerkermis op het Welleplein in Welle. De foorkramers hadden afgezegd omdat de zomerkermis de voorbije jaren maar weinig volk lokte. Denderleeuws schepen van Feestelijkheden Alberic Sergooris (CD&V) liet weten dat de gemeente zou samenzitten met de foorkramers om te bekijken hoe ze opnieuw meer volk kunnen lokken naar de zomerkermis, met bijvoorbeeld nevenactiviteiten zoals optredens. Recent werden de tarieven voor standplaatsen op de kermissen in Denderleeuw al verlaagd. Ook andere gemeenten kennen het probleem. Vorig jaar daagde er slechts één kraampje op voor de kleine kermis in Heldergem, begin september. Dit jaar komt die er helemaal niet. "Er wilden geen foorkramers meer komen omdat ze te weinig inkomsten hadden. En zonder kramen, geen kermis", zegt Laurent Volckaert (N-VA), schepen van Feestelijkheden in Haaltert. Ook de vlasmiskermis in Haaltert, die normaal in mei plaatsvindt, werd afgelast. De gemeente hoopt dat ze volgend jaar wel terug kunnen plaatsvinden. "We gaan bekijken of we iets rond de kermissen kunnen doen. Mocht er op dezelfde dag een wielerwedstrijd of een wandeling georganiseerd worden, zou dat al meer volk naar de kermis lokken. De Sinksenkermis in Heldergem was enkele jaren geleden ook ten dode opgeschreven, maar die leeft terug enorm", aldus Volckaert.

Welgeteld vijf mensen aan kraam

Op de kermis van Erondegem staan momenteel wel nog heel wat kermisattracties. Toch schrikken foorkramers Danny De Ryck (45) uit Bambrugge en Kim De Coster (34) uit Sint-Lievens-Houtem er niet van dat de kleine kermissen verdwijnen. "Twee jaar geleden stonden we allebei nog met ons lunapark en schietkraam in Welle. Een goede kermis was het al lang niet meer en omdat de autoscooter wegbleef, besloten wij hetzelfde te doen", vertelt Danny. "De laatste zondag dat ik in Welle stond, kwamen er welgeteld vijf mensen aan mijn kraam. Daarmee betaal je zelf het standgeld niet", vult Kim aan. Dat hij wegbleef in Welle deed overigens pijn. "Mijn ouders wonen in Welle en ik groeide er op. Als je dan die kermis links laat liggen, zegt dat genoeg. Een kermis zonder nevenactiviteiten sterft uit. Hier in Erondegem is een stratenloop en zijn wielerwedstrijden en in Mere is een avondmarkt. Door het verdwijnen van de winkels was er geen braderij meer in Welle en op de koop toe zijn zowel de Chiro als KSA van Welle op kamp tijdens de augustuskermis. Dan heb je uiteraard geen kinderen meer." Foorkramer Gunther Hendrickx, tot vorig jaar present in Welle met een eendjesviskraam, pleit vanop de kermis in Hamme voor meer activiteiten. "Vrijdag zit ik samen om te bespreken hoe we de kermis van Denderleeuw kunnen redden, want ook die wordt steeds onaantrekkelijker." De reddingsoperatie door het standgeld voor Denderleeuw te verlagen, had overigens een neveneffect. "Door één vlak tarief te hanteren, steeg het tarief in de kleinere deelgemeenten", weet Danny. De toekomst van de kermis zien Danny en Kim somber in. "Maar wat moeten we anders gaan doen", klinkt het berustend. Ook Celina Van den Broeck uit Gijzegem (18), telg van een kermisfamilie uit Lede ziet de toekomst somber in. Toch kiest ook zij voor een kermisleven. "De hele familie doet het en het is leuk, maar rijk gaan we er zeker niet van worden", besluit ze.