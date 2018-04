Kinderen spelen olympische sporten 06 april 2018

02u34 1 Haaltert In de sporthal van Denderhoutem loopt deze week een olympisch sportkamp. Veertig kinderen uit het lager onderwijs spelen er tal van olympische sporten, zoals atletiek, hockey, voetbal, basketbal en veel meer.

"Ze zijn ook gaan schaatsen op de schaatsbaan in Liedekerke, waar ze op de foto gingen met Kevin Van der Perren", vertelt sportpromotor Bram Schiettecatte.





Op het einde van het sportkamp krijgen de kinderen een diploma waarop de medailles staan vermeld die ze hebben behaald. Voor de kleuters is er het kleuterkamp 'Chicken Run', waaraan 32 kleuters deelnemen. Zij doen er tal van spelletjes in het thema van kippen en eieren. Zo schilderen ze een paasei, knutselen ze, doen ze tikspelletjes en leven ze zich uit op een springkasteel. (CVHN)