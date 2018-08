Kinderen maken pret op springkastelen bij De Pagadder Claudia Van den Houte

08 augustus 2018

16u56 0 Haaltert Op de site van het Huis van het Kind hebben kinderen woensdag pret gemaakt op springkastelen. Er stonden verschillende springkastelen opgesteld.

De speelpleinwerking van De Pagadder loopt nog de hele zomervakantie. "Er komen gemiddeld ongeveer 70 kinderen per dag", vertelt animator Britney Boriau van de jeugddienst. "We werken in thema's. Deze week is het thema 'sportkriebels'. Het is ook in dat thema dat de springkastelen werden opgesteld. Vorig week was het thema 'theater' en is er onder meer een clown langsgeweest." De kinderen worden telkens in vier groepen ingedeeld volgens hun leeftijd.