Kinderen Haaltertse basisscholen vormen Voorleesslinger om verhaaltjes aan elkaar voor te lezen Claudia Van den Houte

21 november 2018

13u40 0 Haaltert Zo’n 600 kinderen van de basisscholen in Haaltert hebben woensdagvoormiddag een Voorleesslinger gevormd op twee locaties: op het pleintje voor het nieuwe bibfiliaal De Pastorij in Denderhoutem en op het plein aan de hoofdbibliotheek in Haaltert.

De bibliotheek van Haaltert had alle leerkrachten en leerlingen van de scholen van Haaltert uitgenodigd om mee toe doen met de Voorleesslinger tijdens de Voorleesweek. “Hier in Denderhoutem vormen zo’n 250 leerlingen een Voorleesslinger, in Haaltert 350 leerlingen", vertelt Martine De Troyer van de bib. “Het is de eerste keer dat we dit organiseren. Het is iets nieuw, iets buiten onze gewone activiteiten. We nemen met de Voorleesslinger deel aan een wedstrijd van LINC vzw, waarmee er een boekenpakket te winnen is.” Hoewel het koud was buiten, luisterden de leerlingen aandachtig naar de verhaaltjes die hun medeleerlingen voorlazen. Na zo'n half uurtje voorlezen keerden de leerlingen terug naar school.