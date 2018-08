Kinderen doen (bescheiden) waterspelletjes aan spelotheek Claudia Van den Houte

08 augustus 2018

17u29 0 Haaltert Aan spelotheek De Bouwdoos in Haaltert werden er vandaag waterspelletjes gespeeld. Al werd er gezien de droogte niet al te kwistig omgesprongen met het water.

Enkele kinderen maakten woensdag plezier met waterpistolen, sponsen gooien en andere waterspelletjes zoals een parcours afleggen met een gevulde beker water. Het waterverbruik bleef wel beperkt. "Er zijn niet zoveel kinderen en de waterspelletjes zijn bescheiden omwille van de droogte", zegt Dieter Van de Velde van de jeugddienst. "De waterspelletjes stonden al een hele tijd gepland en we wilden ze dan ook laten doorgaan, maar dan met niet al te veel water."

In de spelotheek vindt er om de twee weken een activiteit plaats. "Meestal wordt er iets in elkaar geknutseld, zoals een zonnescherm, een spaarpot of een t-shirt van de Rode Duivels. Soms worden er ook volksspelen gespeeld. We proberen altijd iets nieuws te verzinnen."

Jehanne Van Boxstael kwam met haar zoontjes Egon (4) en Domien (1) naar de spelotheek. "Waterspelletjes vinden ze altijd leuk. We komen om de vier weken naar de spelotheek om speeltjes in te wisselen. Thuis wisselen we het speelgoed al af, maar speelgoed dat van hier komt is echt nieuw voor hen. Het verrassingseffect is dan groter."