Ketnet-acteurs op bezoek bij basisschool De Zilverberk voor Ketnet-Koekenbak van Music For Life Claudia Van den Houte

20 december 2018

16u23 0 Haaltert De leerlingen van L5/L6 van basisschool De Zilverberk in Haaltert houden een Ketnet-Koekenbak voor Music For Life. Ze kregen donderdag bezoek van twee Ketnet-acteurs.

“We maken samen koekjes in de klas, die we nadien verkopen aan vrienden en familie. We zullen ook op de wintermarkt staan om onze koekjes te verkopen”, vertellen de leerlingen. Ze zamelen met de koekenbak geld in voor vzw De Valier. De Valier is een dienstverleningscentrum voor volwassen mensen met een handicap. Deze vzw ligt sommige leerlingen van de klas na aan het hart. Na de kerstvakantie brengen de leerlingen een bezoek aan De Valier, zodat ze zich bewust worden van hoe mensen met een handicap leven.

Ketnet-acteurs Samuël Anastasi en Dorien De Clippel van het programma ‘de regel van 3S' kwamen donderdag op bezoek bij de leerlingen. Samuël speelt hoofdpersonage Dries in het programma, Dorien speelt Roos, een blind meisje met veel inzicht.

De leerlingen verzamelden intussen al meer dan 750 euro in met de koekenbak. Ze sluiten de actie morgen, vrijdag, af op de wintermarkt op de school. Dat zal het eindbedrag bekend zijn.