Kersthappening rond “mooiste kerstboom ooit” op Oud-Dorp Claudia Van den Houte

11 december 2018

18u06 1 Haaltert Het feestcomité Heldergem organiseert op zaterdag 15 december een kersthappening op het Oud-Dorp. Het comité plaatste ook een kerstboom van 12 meter lang en 8 meter breed op het plein.

“Het is de mooiste kerstboom die we hier ooit hebben geplaatst”, aldus Geert Temmerman van het feestcomité. “Het was een heel huzarenstukje om de boom hier te krijgen. Hij komt van een particulier uit de Denderhoutembaan in Ninove, waar hij sinds 1992 in de voortuin stond. Met de hulp van het feestcomité Haaltert hebben we de kerstboom met een tractor naar Heldergem kunnen krijgen. Cyrille Geerts heeft de stam onderaan kunnen bijzagen zodat hij toch in het voetstuk paste.”

De kerstmarkt opent zaterdag om 16 uur. “Er zijn een tiental kraampjes, met onder meer kerstartikelen, speelgoed, drank en hapjes, zoals pannenkoeken, hamburgers, hotdogs, en café De Gouden Koterhaak zorgt voor soep. De vzw Jeugd van Lut & Jan zal drankjes verkopen ten voordele van hun nieuwe lokaal. Er zullen ook twee kermiskramen zijn. In een grote verwarmde tent, sfeervol verlicht door de Ninoofse carnavalsgroep Nie Geweun, zijn er vanaf 19 uur optredens. Alles wordt beveiligd met wibblocks van de gemeente.”

Om 17 uur is er animatie en vuurspuwen met Max en om 18.30 uur komt de kerstman langs met cadeautjes voor alle kinderen.