Kerstactie met wensen(kerst)boom steunt zieke Zoë (15) Radio P.R.O.S. verkoopt kerstballen waarvan opbrengst naar vijftienjarig meisje met darmkanker gaat Claudia Van den Houte

09 december 2018

19u22 2 Haaltert Aan de studio van radio P.R.O.S. in Heldergem staat er een wensen(kerst)boom voor het goede doel. Wie een kerstbal koopt om op te hangen in de boom, steunt daarmee Zoë, een vijftienjarig meisje uit Denderleeuw die darmkanker heeft.

“Enkele maanden geleden begon Zoë klachten te krijgen in haar buik”, vertellen Sonja Geens en Mariska Ghysels, de oma en de meter van Zoë. “In het OLV-ziekenhuis dachten de dokters dat het haar appendix was. Nadat haar appendix was weggenomen, bleven de klachten echter aanhouden. Niet alleen had ze buikpijn en bloedverlies, maar ze was ook veel vermagerd. Zoë is toen naar de spoeddienst van het ASZ gegaan. Na onderzoek werd ze doorgestuurd naar het UZ in Jette. Daar stelden de artsen na nog verdere onderzoeken vast dat ze darmkanker had.”

Zoë zal nu chemotherapie krijgen. “Drie weken geleden werd er bij haar een stoma geplaatst als voorbereiding op de chemo, die maandag start. Dat is niet makkelijk voor een meisje van vijftien. Naar school gaan zit er voorlopig niet in. Ze mag zelfs bijna geen bezoek ontvangen omdat ze niet besmet mag worden door mensen. Dat maakt de afzondering natuurlijk nog groter.”

Zoë zal minstens vier chemosessies moeten krijgen. “De artsen hopen met de chemo de tumor te kunnen inkrimpen, zodat ze hem kunnen wegnemen. Zoë zal ook nog bestralingen moeten krijgen. De chemobehandeling is zeer duur. Eén chemokuur kost 2.000 euro en ze moet er zeker vier krijgen. Een dokter heeft ons gezegd dat het ziekenfonds waarschijnlijk niet zal tussenkomen, omdat het om een kanker gaat die normaal alleen bij volwassenen voorkomt. Ze hadden de tumor in het ziekenhuis nog nooit gezien bij een kind van 15 jaar. Daarom zou de chemo een andere samenstelling hebben.”

De medewerkers van radio P.R.O.S. hebben de actie ‘Steun Zoë’ in het leven geroepen. Op de parking van de P.R.O.S.-studio in de Leistraat in Heldergem staat een wensen(kerst)boom waarvoor mensen een grote kerstbal kunnen kopen. De opbrengst van de kerstballen gaan naar de actie. “We verkopen de grote kerstballen tegen 2 euro op onze jaarlijkse kerstshow op zondag 16 december in centrum De Kouter”, vertelt Pieter Van Banden van radio P.R.O.S. Ook in onze studio verkopen we kerstballen. Op 23 december doen we zelfs van 14 uur tot 18 uur speciaal open voor de actie. Wie een kerstbal koopt, schrijft daar een wens en zijn of haar naam op en hangt die in de boom. Ons doel is om een boom met minstens 250 kerstballen te hebben.”

“We zijn erg blij met de actie van radio P.R.O.S. en de andere acties”, aldus Sonja en Mariska. “Vooral voor Zoë betekent dit veel. Zo voelt ze dat iedereen haar steunt. Dat geeft haar kracht.” De actie loopt nog tot 6 januari. Zoë steunen kan ook via de onlineactie www.doneeractie.nl/zo-233/-31586, door een snoepzakje of wenskaart te kopen bij familiesportcentrum De Parel in Nieuwerkerken of een klavertje vier te kopen bij Mariska.