Jurgen De Nul van KLJ Kerksken wint jeugdprijs 02u32 0 Repro Claudia Van den Houte

Jurgen De Nul, volwassenbegeleider van KLJ Kerksken, heeft de Jeugdprijs 2017 gekregen van de gemeente Haaltert. Voor de tweede keer reikte de gemeente de tweejaarlijks jeugdprijs uit aan de meest verdienstelijke vereniging of persoon die zich inzet voor de Haaltertste jeugd.





Jurgen begon in 2002 als leiding bij de toenmalige jeugdbeweging OJK (Onafhankelijke Jeugdbeweging Kerksken). In 2010 werkte hij mee aan de samensmelting van OJK met KLJ Haaltert. Dat bleek een goeie zet, want de vereniging kende sindsdien alleen maar groei. Jurgen houdt zich bezig met allerlei logistieke zaken voor de vereniging, zoals bussen reserveren, kampen vastleggen, uitstappen regelen, reparaties in het lokaal regelen en subsidies aanvragen. Hij is voor KLJ lid van de Haaltertse Jeugdraad en de gewestwerking van KLJ. De winnaar van de jeugdprijs ontvangt een cheque ter waarde van 500 euro. De andere kandidaat voor de jeugdprijs was KSA Sint-Lut.





(CVHN)