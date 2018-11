Jongeman krijgt na straf van zijn ouders ook nog geldboete en rijverbod na ongeval onder invloed Koen Baten

26 november 2018

Tim T. is door de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel. De man uit Kerksken reed met zijn voertuig op de Ninoofsesteenweg tegen een auto en een gevel van een woning na een nachtje stappen met vrienden in Ternat. Daar vertrok hij om 06.30 uur ‘s morgens met de wagen terwijl hij te veel had gedronken. Niet ver van zijn woonplaats viel de jongeman in slaap achter het stuur van zijn Opel en veroorzaakte hij een ongeval. Het ging om een pas gekocht voertuig dat zware schade had opgelopen. “Zijn ouders hebben hem meteen na de feiten zwaar aangepakt", aldus zijn advocaat. “Hij mocht tot september van dit jaar niet meer rijden met de wagen en kreeg thuis ook allerlei sancties opgelegd", klinkt het. De jongeman zelf beseft dat hij veel geluk heeft gehad. “Ik heb mijn les geleerd, ik drink intussen ook niet meer”, aldus T. Naast de geldboete moet de man nog een rijverbod ondergaan van 30 dagen.