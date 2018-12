Jonge bestuurster in kritieke toestand afgevoerd nadat ze aangereden wordt in flank door vrachtwagen Koen Baten

19 december 2018

13u31 7 Haaltert Op de N45 aan het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem is een jonge bestuurster zwaargewond geraakt nadat ze betrokken was geraakt in een ongeval.

De vrouw, afkomstig uit Haaltert, kwam uit de Wildebeekstraat richting Denderleeuw en wou afslaan richting Aalst, toen ze gegrepen werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde vermoedelijk nadat een van de bestuurders door het rode licht reed, maar wie is nog niet duidelijk. De vrouw werd enkele meters meegesleurd en belandde met haar voertuig in de gracht naast de weg. Daar moest ze bevrijd worden door de brandweer langs de passagierszijde.

Ze werd in kritieke toestand met zware verwondingen en onder begeleiding van de mug naar het ASZ in Aalst gebracht. De brandweer verwijderde ook de brokstukken van de weg. Het voertuig is volledig vernield en ook de vrachtwagen liep aanzienlijke schade op. Door het ongeval was een rijstrook van de expresweg tijdelijk afgesloten waardoor er lichte verkeershinder ontstond.