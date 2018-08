Jonge bestuurder gewond nadat hij slipt op nat wegdek Koen Baten

30 augustus 2018

Op de N45 aan het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem is een jonge bestuurder gewond geraakt nadat hij met zijn Mini in de gracht is belandt. De jongeman reed rond 4.30 uur richting Aalst toen het plots fout liep. Hij raakte aan het slippen en verloor de controle over zijn stuur. De bestuurder kwam hierdoor in de berm terecht, reed een kleine boom aan en belandde op zijn zijkant in de gracht. Hij miste op een haar na een grote boom. De jongeman kon zelf nog uit zijn wagen kruipen en de hulpdiensten verwittigen. Hij raakte lichtgewond en verkeerde ook in shock. Hij werd naar het ziekenhuis van Aalst gebracht. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.