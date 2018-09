Jo Keymeulen is lijsttrekker GLG Haaltert Claudia Van den Houte

06 september 2018

21u10 0 Haaltert GLG Haaltert, dat voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen op 14 oktober, heeft zijn lijsttrekker en zijn programma voorgesteld.

Jo Keymeulen (35) uit Haaltert zal de lijst van GLG Haaltert trekken. Ze werkt als hoofdverpleegkundige in het operatiekwartier. "Engagement voor mijn medemensen werd mij thuis met de paplepel ingegeven", vertelt Keymeulen. "Mijn ouders zijn actief en gekend in het Haaltertse verenigingsleven en zelf ben ik al van jong af aan gebeten door de politiek. Als tiener heb ik nog deelgenomen aan de jeugdraad vanuit KSA Sint-Jan in Haaltert. Door de voorbije maanden te praten met heel wat bezorgde mensen heb ik gezien dat het tijd werd dat er een nieuw, jong en betrouwbaar politiek alternatief komt om terug beweging te krijgen in onze mooie gemeente."

GLG Haaltert heeft ook zijn programma klaar. De partij organiseerde in aanloop naar de verkiezingen zijn Ronde van Haaltert, waarbij in elke deelgemeente de inwoners werden bevraagd. "Het waren telkens dezelfde punten die terugkeerden", aldus Keymeulen. "Mensen kloegen over de stilstand van de voorbije maanden, maar ook over het onveilige verkeer, de slechte staat van de voetpaden, de wildgroei aan hoge appartementsgebouwen zonder voldoende parking, enzovoort. Op basis van al die punten hebben we ons programma opgesteld. Ons programma is dus echt van onderuit opgebouwd, zoals het hoort bij een burgerbeweging, en niet gedomineerd door nationale partijbelangen."

GLG Haaltert wil onder meer inzetten op burgerinspraak en participatie, via een dorpsraad voor elke deelgemeente en het herwaarderen van adviesraden, een financieel gezonde gemeente, goede voet-, fiets- en wandelpaden, verkeersveilige schoolomgevingen en extra infrastructuur voor sport. Verder wil het innovatie aanmoedigen bij ondernemers door een webshop te creëren voor lokale handelaars en een lokaalmarkt in te richten, een actiever sociaal huis met buddywerking, een verhoging van de mantelzorgpremie, het ontwikkelen van een evenementencentrum aan de Radar, groene ontmoetingsruimtes creëren en nog veel meer.