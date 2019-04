Jeugd KRC Haaltert verkast naar SK Aalst, club plant doorstart Claudia Van den Houte

04 april 2019

17u16 0 Haaltert Het jeugdbestuur en de jeugdspelers van KRC Haaltert verlaten binnenkort de club en stappen over naar SK Aalst. Het vertrek komt er na de afgesprongen fusie tussen KRC Haaltert en FC Kerksken. Het jeugdbestuur hekelt dat ze niet waren geïnformeerd over de plannen. Volgens de club had het jeugdbestuur al langer plannen om over te stappen naar SK Aalst. Ze plant een doorstart.

KRC Haaltert en FC Kerksken hadden vergevorderde plannen voor een fusie. In januari werd er zelfs een intentieverklaring getekend voor de oprichting van de fusieclub K.V.C. Haaltert-Kerksken. Eind februari blies FC Kerksken de fusiegesprekken op omdat KRC Haaltert volgens haar de gemaakte afspraken niet zou nakomen. De afgesprongen fusie lijkt nu nog een staartje te krijgen, althans volgens het jeugdbestuur. “We zijn als bestuur van de jeugd ontgoocheld in de samenwerking met het bestuur van de eerste ploeg door de late informatie over de fusie. We wisten niets van de plannen voor een fusie en moesten die via Facebook en de media vernemen”, vertelt Anja De Neef, gerechtigd correspondent en één van de jeugdverantwoordelijken. “We hadden eerder ook al gevraagd om als jeugd en eerste ploeg meer samen te werken, maar daar werd nooit aandacht aan geschonken.”

150 jeugdspelers

De Neef dient volgende week haar ontslag in bij KRC Haaltert en trekt samen met het jeugdbestuur en de jeugdspelers naar SK Aalst. “We waren met KRC Haaltert al gegroeid van 60 naar zo’n 150 jeugdspelers. Samen met de huidige jeugdspelers van SK Aalst zullen we zo'n 180 jeugdspelers hebben. Er komt ook een reserveploeg en er zijn plannen voor een eerste ploeg binnen twee jaar. De jeugdspelers krijgen volledig nieuwe voetbaltenues, die in de inschrijvingsprijs van 220 euro is inbegrepen. Ook kansarme spelertjes kunnen bij ons terecht aan een verlaagde prijs.”

Volgens Geert Matthys, penningmeester van KRC Haaltert, zijn de fusieplannen en de late informatie daarrond niet de reden voor de beslissing van het jeugdbestuur. “De jeugdcoördinatoren hadden al langer contact met SK Aalst. Zij werden al jaren gevraagd om daar ondersteuning te geven. Ze hebben de fusie aangegrepen om nu de overstap naar SK Aalst te maken. Het klopt inderdaad dat ze daarbij een aantal trainers en een groot aantal spelers meenemen”, aldus Matthys. “Van onze 150 jeugdspelers komen er 110 uit het Aalsterse. Die jongens en meisjes zullen dus dichter bij huis voetballen. Dat verklaart waarom er zoveel naar die club willen meegaan.”

Nieuwe jeugdcoördinator

“Hun boosheid rond de fusie kan ik wel begrijpen. We waren gestart met bestuursvergaderingen met een beperkt aantal mensen, maar die zijn uitgelekt. Hun boosheid had een teken van clubliefde kunnen zijn, maar dat valt niet te rijmen met het feit dat ze nu naar een andere club gaan. We gaan wel in goede verstandhouding uit elkaar. Zelf plannen we een doorstart met de jeugdspelers. Er zijn genoeg scholen en jonge mensen in Haaltert. We blijven actief op ons terrein in Ede. De kantine en inboedel is onze eigendom. We hebben al een nieuwe jeugdcoördinator: Jeroen D’Haese is nu al jeugdtrainer - het is dus niet zo dat alle jeugdtrainers weggaan - en is de schoonzoon van gewezen clubvoorzitter Norbert Beelaert. We zullen wel zien wie er van de jeugd ontslag neemt, maar stoppen doen we zeker niet.”