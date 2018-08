Jeannine Schotte komt op met eigen lijst Haaltenaars kunnen op 14 oktober kiezen uit liefst negen partijen Claudia Van den Houte

31 augustus 2018

18u05 1 Haaltert Jeannine Schotte, huidig gemeenteraadslid voor Open en Liberaal, komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober op met haar eigen lijst ‘Jeannine’. Na Patrick Van Weyenberg, die ook als eenmanspartij P.A.T. opkomt, brengt dat de teller op negen politieke partijen in Haaltert.

Jeannine Schotte werd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen verkozen voor Open en Liberaal, waarvoor ze nu in de gemeenteraad zetelt. Tijdens de periode van onbestuurbaarheid in Haaltert was al duidelijk dat ze niet meer op dezelfde lijn zat met die partij. Zij bleef immers N-VA en sp.a – de coalitiepartners van Open en Liberaal – steunen op de gemeenteraad, terwijl Open en Liberaal-schepenen Gina Verbestel en Dany Van den Steene (intussen terug bij Centrumlijst) meestemden met de oppositie. “Ik ben tijdens de periode van onbestuurbaarheid altijd trouw gebleven aan mijn gegeven woord”, zegt Schotte. “Ik kon mij er niet mee verzoenen dat de gemeente volledig werd platgelegd uit eigenbelang en dat de inwoners op die manier gegijzeld werden zodat er nog weinig of niets gerealiseerd kon worden in onze gemeente.”

Zich aansluiten bij een andere partij was voor haar geen optie. “Ik zetel al 24 jaar in de gemeenteraad voor een liberale partij en ik blijf een liberaal in hart en nieren. Ik heb nog nooit de blauwe kleur verlaten en zal dat ook nooit doen. Bij Centrumlijst ben ik destijds weggegaan omdat ik mijn liberaal gedachtengoed wou verdedigen en dat was bij die partij niet meer mogelijk. Bij Open en Liberaal liep er de laatste vier jaar te veel verkeerd. We hadden mooie dingen kunnen realiseren, maar Gina Verbestel en Dany Van den Steene hebben alles weggegooid waarvoor wij zes jaar hebben gestreden. Ik zou het mezelf dan ook nooit vergeven, als ik niet opnieuw kandidaat zou zijn.”

Schotte hoopt opnieuw een zitje in de gemeenteraad te behalen met haar eigen lijst. “Er zijn heel wat zaken die niet uitgevoerd konden worden en er zijn nog heel wat nieuwe dingen om te realiseren, zoals een zaal voor verenigingen, het verbeteren van de mobiliteit en een beter onderhoud van de wegen en voetpaden. Mijn leuze is respect, eerlijkheid en een luisterend oor voor iedere inwoner van Groot Haaltert. ”

Met de nieuwe lijst loopt het aantal partijen die op 14 oktober opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen hoog op. Twee weken geleden maakte Patrick Van Weyenberg, ex-Centrumlijst, al bekend dat hij ook met een eigen eenmanspartij zal opkomen: P.A.T. Dit jaar neemt ook GLG, een nieuwe politieke burgerbeweging, deel aan de verkiezingen en is Vlaams Belang terug. Daarnaast is er Centrumlijst voor Haaltert, N-VA, CD&V en sp.a. Dat zet de teller op liefst negen politieke partijen in Haaltert die op 14 oktober deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.