Jean-Pierre was laatste chef van stationsgebouw Ede dat weldra tegen de vlakte gaat Claudia Van den Houte Rutger Lievens

17 februari 2019

19u03 0 Haaltert Het stationsgebouw van Ede is al meer dan een eeuw oud, maar wordt weldra afgebroken. “Zonde toch, zo’n mooi gebouw”, vindt Jean-Pierre Stadtfeld (65). Hij was de laatste stationschef in Ede, tot ongeveer zes jaar geleden. Hij blikt terug op de tijd toen er nog dienstverlening was in het station.

De werken voor de afbraak van de parking en het stationsgebouw in Ede gaan maandag van start. Eerst worden de omliggende bomen gerooid, daarna wordt het stationsgebouw gesloopt en wordt de pendelparking heraangelegd. Het gebouw maakt plaats voor een open wachtruimte met overkapping en een ruime fietsenstalling. Sommigen vinden het jammer dat het stationsgebouw wordt afgebroken. Onder meer Jean-Pierre Stadtfeld (65) uit Aalst noemt het een zonde. Hij is zo’n tien jaar lang stationschef geweest in Ede, een gehucht van Haaltert, en was er de laatste stationschef, tot de stationsloketten er zo’n zes jaar geleden dicht gingen.

Als stationschef bemande hij de loketten, deed hij de boekhouding en nog veel meer. “Mijn werk was mijn hobby. In het begin kuiste ik de perrons op, maakte ik de vensters schoon... Als het in de winter sneeuwde kwam ik vroeger naar het station, maakte ik de perrons volledig sneeuwvrij en strooide ik zout, zodat het er goed bij lag toen de eerste pendelaars om vijf uur arriveerden. Ik heb veel mensen leren kennen via mijn job, door met hen te praten. De treinreizigers werden mijn vrienden. Als er problemen waren, konden ze altijd bij mij terecht. Of iemand nu voor de koning werkte of achter de vuilniskar liep, hier was iedereen gelijk. Ik was een beetje als een pastoor waarbij de mensen kwamen biechten. Ze namen me in vertrouwen omdat ze wisten dat wat ze vertelden onder ons bleef. Er werden vriendschapsbanden gesmeden die je nu niet meer maakt. Ik hou er nog steeds vrienden aan over.”

“Als er vaste pendelaars hun coupon of abonnement vergeten waren, dan belde ik eens naar mijn oversten in Brussel om hen de situatie uit te leggen en was het in orde. De omgang was toen anders dan nu.” Intussen werden in de meeste kleine stations de loketten gesloten, net zoals in Ede zo’n zes jaar geleden al. “De mensen moeten nu naar automaten gaan voor een ticket. Oudere mensen weten soms niet hoe die werken en moeten dat zelf uitzoeken. Er is niemand waaraan ze het kunnen vragen.”

Het stationsgebouw werd in 1910 gebouwd. “Jammer dat stations die iets vertellen over een plek verdwijnen. Vroeger had elk klein station een kolenmagazijn waar de kolenhandelaars hun kolen kwamen halen, ook hier in Ede. Het stationsgebouw had vroeger een grotere wachtzaal. Die is kleiner gemaakt omdat de kosten voor de verwarming opliepen. Vroeger had het gebouw ook luifels. De bevestigingen zijn nog altijd te zien. Van het kleine magazijn werd er een toilet gemaakt voor de stationschef en het personeel. Vroeger bevond ook de woning van de stationschef zich in het stationsgebouw. Dat is natuurlijk al lang geleden. In 2009-2010 werden de perrons nog vernieuwd en opgehoogd. Tijdens de werken werden er tijdelijk perrons geplaatst, een buizenconstructie.” De jeugdbeweging KSA Sint-Lut had ook jarenlang haar onderkomen in het stationsgebouw.

Een ongeval aan het station is Jean-Pierre altijd bijgebleven: “Een oudere man was, verblind door de zon, met zijn wagen door de slagboom gereden en stond een eindje verder op de sporen, tegen het perron. Het is een moment waarop je normaal in paniek raakt, er was een trein in aantocht. Ik heb toen eerst naar mijn collega in het station van Haaltert gebeld om de trein een noodstop te doen maken, maar dat was al te laat. Daarom belde ik naar het seinhuis in Denderleeuw om het treinverkeer stil te leggen. Uiteindelijk werd de stroom stilgelegd.”

“Ede is een belangrijk station geweest. Er kwamen ook reizigers van Heldergem, Kerksken, Erpe en een deel van Haaltert naar hier om te trein te nemen. Het gebouw wordt afgebroken omdat het onderhoud teveel kost. Al is dat ook te wijten aan het feit dat er in de loop van de jaren niets aan werd gedaan. Als ik zie hoe mooi sommige stationsgebouwen gerestaureerd worden, dan vind ik het spijtig dat dit niet kan behouden blijven.”