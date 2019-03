Inwoners kunnen rechtstreeks vraag stellen aan gemeenteraadsleden tijdens vragenhalfuurtje Claudia Van den Houte

05 maart 2019

16u45 2 Haaltert Inwoners van Haaltert kunnen voortaan rechtstreeks vragen stellen aan de gemeenteraadsleden tijdens het nieuwe vragenhalfuurtje dat werd ingevoerd.

De gemeenteraadsleden van Haaltert zullen vanaf de gemeenteraad van maandag 25 maart vragen beantwoorden van Haaltenaars over hun buurt of over het beleid van de gemeente. Het vragenhalfuurtje vindt elke laatste maandag van de maand plaats om 19.30 uur, een half uur voor de gemeenteraad die telkens om 20 uur start. De inwoners kunnen mee aan de vergadertafel zitten en hun vraag in de microfoon stellen aan de raadsleden.

Niet gewoon mening geven

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een “redelijke en concrete vraag” en mag het niet louter een mening zijn. De vraag mag niet anoniem gesteld worden en mag niet beledigend zijn, ze belangt een grotere groep mensen aan en gaat niet over een persoonlijk dossier. Er is ook betrokkenheid bij het onderwerp vereist. De vraag moet minstens acht werkdagen vóór de gemeenteraad worden doorgestuurd naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. Je moet zelf aanwezig zijn op de gemeenteraad om je vraag ter plaatse te stellen aan de raadsleden.

Geen debat voeren

Je kan je vraag aan de hele vergadering stellen, maar je kan ze ook richten aan de burgemeester, een schepen, een politieke fractie of een raadslid. Als je de vraag in het algemeen stelt, zal de burgemeester eerst antwoorden. Daarna mag elke politieke fractie er één keer op inpikken. De vraagsteller mag ook nog eens verduidelijking vragen en zal daar antwoord op krijgen. Maar het is niet de bedoeling dat er een debat ontstaat. De zitting van de gemeenteraad is ook tijdens het vragenhalfuurtje openbaar.

