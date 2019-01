Inwoners krijgen iets meer tijd om afscheid van overledenen te regelen Claudia Van den Houte

30 januari 2019

19u02 0 Haaltert De gemeenteraad heeft een nieuw politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging goedgekeurd dat inwoners iets meer tijd geeft om het afscheid van hun overledenen te regelen.

Een begraving kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gebeuren en moet ten laatste op de vijfde kalenderdag na de overlijdensdatum hebben plaatsgevonden. In het nieuwe politiereglement werden er enkele veranderingen doorgevoerd. Zo wordt in Haaltert voortaan, naast zaterdag en zondag, ook de vrijdagse marktdag en de jaarmarkt niet meegeteld als kalenderdag. Voor de begraafplaats van de deelgemeente Heldergem geldt hetzelfde voor de marktdag maandag. Voor deelgemeente Denderhoutem wordt de dag van de boerenmarkt en de jaarmarkt niet meegerekend wanneer de begrafenis in Denderhoutem plaatsvindt.