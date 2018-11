Inspiratie nodig voor feestmenu? Volg workshop in jeugdheem Claudia Van den Houte

28 november 2018

17u59 1 Haaltert Wie inspiratie wil opdoen voor een menu voor de eindejaarsfeesten, kan terecht in het jeugdheem in Haaltert.

Met de feestdagen in zicht, zullen velen zich de vraag stellen: ‘Wat gaan we deze keer klaarmaken?’ Traditiegetrouw zorgt de consumentenwerking voor een pasklaar antwoord. De Gezinsbond Haaltert/Kerksken maakt op donderdag 6 december van 19 uur tot 22 uur een feestmenu in het jeugdheem. Inschrijven is nodig en kan via raes_annie@yahoo.com of 0475/22.75.94. Deelnemen kost 2,5 euro.

De Gezinsbond Terjoden organiseert donderdag 13 december om 19 uur een avondje feestelijk koken in het jeugdheem onder leiding van Pieter Matthijs. Op het menu staan hapjes, scampi’s in lookroomsaus, Italiaanse vissoep, hertenfilet en bavarois van witte chocolade. Er wordt gevraagd om schort, aardappelmesje en keukenhanddoek mee te brengen. Reservatie via gezinsbondterjoden@gmail.com of 0478/79.65.74. Deelnemen kan tegen 25 euro.