Inschrijven voor vakantieopvang en sportkampen via ZOEM CVHN

10 januari 2019

19u17 2 Haaltert Ouders uit Haaltert die hun kinderen in de krokus- of paasvakantie willen inschrijven voor IBO De Pagadder, de speelpleinwerking en de sportkampen, kunnen dat op donderdag 31 januari.

Op die datum is er al het eerste inschrijvingsmoment voor Haaltertse kinderen. Inschrijven doe je via het online reservatiesysteem ZOEM op https://reservaties.haaltert.be/. Wie nog geen profiel aanmaakte op ZOEM, doet dat best voor 31 januari. Zo kan je de website en het aanbod al eens bekijken, zodat je ZOEM al in je vingers hebt om tijdens het eerste inschrijvingsmoment vlot te kunnen reserveren. Wie al een account heeft, moet in 2019 opnieuw de medische fiche van elk kind goedkeuren om te kunnen inschrijven.

In de gemeentelijke gebouwen en op www.haaltert.be/zoem vind je de brochure ‘ZOEM’ met daarin een overzicht van alle opvangmogelijkheden en de sportkampen en alle info om vlot in te schrijven.