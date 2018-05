Iedereen stemt voor herstel wandelpad Den Dotter behalve bevoegde schepen 30 mei 2018

02u55 0

De gemeente Haaltert zal het wandelpad dat werd aangelegd in natuurgebied Den Dotter in Heldergem weer in de oorspronkelijke staat herstellen. Het pad werd een tijdje geleden verhard met steenpuin, maar was nog niet afgewerkt en lag er slecht bij voor wandelaars en fietsers. Ook had de gemeente het wandelpad zonder vergunning aangelegd. Natuurpunt Haaltert kondigde al aan de gemeente in gebreke te stellen, omdat het pad illegaal was aangelegd en dat had geleid tot onherstelbare schade voor het erkend Vlaams natuurreservaat en VEN-gebied. Het noemde de werken onvergunbaar en ontoelaatbaar. Phaedra Van Keymolen, fractieleider van oppositiepartij CD&V, deelde die mening en stelde voor dat de gemeente het pad in oorspronkelijke staat zou herstellen. Het voorstel werd goedgekeurd door 22 van de 23 aanwezige gemeenteraadsleden. Alleen bevoegd schepen van Openbare Werken Dany Van den Steen (Open en Liberaal) stemde tegen. Hij werd dus niet gesteund door zijn partijgenoten. (CVHN)