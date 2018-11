Hilde Houtman is Turfboerin, Sjakosjenbond Drie Koningen Claudia Van den Houte

27 november 2018

21u48 0 Haaltert De Koninklijke Feestraad heeft de Turfboer 2019 en de Drie Koningen 2019 bekendgemaakt. Hilde Houtman van café Welcome Back wordt Turfboerin en de ‘Sjakosjenbond’ mag de Drie Koningen uitbeelden tijdens de driekoningenwedstrijd.

In Denderhoutem, het ‘mekka van Driekoningen’, wordt al vooruitgekeken naar het feest van het jaar. Elk jaar wordt een Turfboer aangesteld. Voor 2019 is het een Turfboerin. “Het is een dame die al meer dan 27 jaar in de horeca staat. Niets is haar teveel, ze sponsort samen met haar man verschillende verenigingen en alle verenigingen worden door haar steeds met open armen ontvangen”, aldus Patrick Van Weyenberg van de Feestraad Atom. “Ik ben zeer vereerd en dankbaar dat de Feestraad aan mij heeft gedacht”, aldus Houtman. Het is al 13 jaar geleden dat er een vrouw werd aangesteld als Turfboer. In 2015 was Marina Bogaert ook Turfboerin, maar zij was verkozen.

De Sjakosjenbond mag de Drie Koningen uitbeelden op 5 januari 2019 - de dag van de driekoningenwedstrijd. “Wij draaien allemaal al vele jaren mee in het driekoningengebeuren in Denderhoutem”, vertelt Rita Kestemont van de Sjakosjenbond. “Ik deed als kind al mee. We zijn fier, dit is het enigste dat nog ontbrak op ons lijstje.”