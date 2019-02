Heraanleg pendelparking Ede start maandag: 30 parkeerplaatsen minder Claudia Van den Houte

14 februari 2019

19u15 0 Haaltert De vernieuwing van de pendelparking van het station van Ede start maandag. Vanaf dan zullen er tijdelijk minder parkeerplaatsen zijn.

Voorlopig zal de verminderde parkeercapaciteit zich beperken tot maximaal dertig plaatsen. Het aantal parkeerplaatsen kan tijdens de loop van de werken wel nog verder verminderen. Op bepaalde momenten zal de grote pendelparking zelfs volledig ontoegankelijk zijn. De NMBS moedigt de pendelaars aan de fiets of naburige pendelparkings te gebruiken.

Na de werken zal de pendelparking van Ede - een gehucht van Haaltert - wél meer parkeerplaatsen tellen. De parking wordt met de heraanleg uitgebreid. Er komen 189 parkeerplaatsen. Momenteel telt de parking er zo’n 170. Het stationsgebouw wordt afgebroken en maakt zoals bekend plaats voor een open wachtruimte met overkapping en een ruime fietsenstalling van 144 plaatsen.

Na de werken aan het station in Ede wordt ook de pendelparking van het station van Haaltert aangepakt. Die wordt, in tegenstelling tot de parking in Ede, niet uitgebreid, maar net verkleind.