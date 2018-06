Heraanleg parking Pastorijplein begint maandag 14 juni 2018

De parking van het Pastorijplein in de Nieuwstraat in Denderhoutem wordt vanaf maandag 18 juni heraangelegd en uitgebreid. Er komt een nieuwe, betonnen verharding, nieuwe verlichting en een nieuwe elektriciteitskast voor evenementen, kermissen en meer. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 40 naar 48 parkeerplaatsen. De werken duren normaal tot vrijdag 13 juli, al is de precieze timing afhankelijk van de weersomstandigheden. De werken zelf worden zeker vóór het bouwverlof beëindigd, maar daarna moet het beton nog drie weken uitharden. Het plein zal dus pas begin augustus weer opengesteld worden. (CVHN)