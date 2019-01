Haaltert krijgt goed rapport voor sociale woningen Claudia Van den Houte

06 januari 2019

19u09 0 Haaltert De gemeente Haaltert heeft van Wonen Vlaanderen een goed rapport gekregen op vlak van sociale woningen. Het oordeelde dat Haaltert voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal objectief te bereiken tegen 2025. De gemeente haalde een grote achterstand in.

Vorig jaar moest Haaltert een plan van aanpak bezorgen aan Wonen Vlaanderen om aan te tonen dat de gemeente voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal objectief tijdig te behalen. “In ons plan van aanpak overliepen we eerst de nieuwe sociale woningen die er sinds 2013 zijn bijgekomen”, vertelt schepen Lisa Houtman (sp.a). “Zo werden er acht nieuwe sociale woningen gebouwd in de Hooglareweg in Ede, werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het sociaal verhuurkantoor die op dit moment tien sociale woningen verhuurt, en werd er een appartementsgebouw aangekocht in de Beekstraat in Kerksken met acht woningen die voortaan sociaal verhuurd worden.”

“We bespraken ook de toekomstige projecten die zowel op korte als middellange termijn geprogrammeerd staan om te realiseren. Zo werd een aanvraag ingediend voor 24 sociale woningen in de Heldergemstraat, en werden er door de sociale huisvestingsmaatschappijen gronden aangekocht of reeds afspraken gemaakt met grondeigenaars in Terjoden, Haaltert, Kerksken en Denderhoutem: allemaal met het doel om tegen 2025 minstens 153 sociale woningen te hebben in Haaltert.

Tot slot toonden we ook aan dat we als gemeente actief inspanningen leveren, door bijvoorbeeld eigenaars van leegstaande panden aan te sporen om te verhuren via het sociaal verhuurkantoor, en door privé-ontwikkelaars te motiveren om ook een gedeelte sociale woningen op te nemen bij nieuwe projecten.”

Het bindend sociaal objectief is een maatregel die opgelegd werd door de Vlaamse overheid. Elke gemeente moet een minimum aantal sociale woningen voorzien, voor Haaltert zijn er dat 153. “Dat objectief is broodnodig”, stelt Houtman. “Bij aanvang van mijn schepenmandaat in 2013 bestond er een wachtlijst van meer dan zes jaar en was er sinds de jaren 80 geen enkele sociale woning meer gerealiseerd. De voorbije zes jaar hebben we de basis gelegd om de komende zes jaar ook effectief nieuwe woningen te realiseren. Dit rapport van Wonen Vlaanderen is een mooi sluitstuk voor mijn mandaat als schepen van sociale woningbouw. Ook als schepen voor Sociale Zaken zal ik dit blijven opvolgen.”