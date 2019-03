Haaltert krijgt allereerste parkconcert aan Warandepark Claudia Van den Houte

21 maart 2019

22u40 0 Haaltert Na onder meer Aalst en Ninove krijgt nu ook Haaltert een parkconcert. Dat zal plaatsvinden aan het Warandepark.

“Het idee om een parkconcert te organiseren in Haaltert komt er door het succes van het Atoms campingconcert”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer - ook bekend als‘dj Franzke’. “Daarmee ben ik drie jaar geleden begonnen in Denderhoutem omdat ik vond dat Groot-Haaltert een beetje achterliep op de omliggende gemeenten, die al parkconcerten hadden. Na twee succesvolle edities, in 2017 en in 2018, was het duidelijk dat er zeker een derde editie moest komen. Daarom wou ik ook in Haaltert een gratis evenement te organiseren. Zo ontstond het allereerste ‘Pantheon Vastgoed parkconcert’, dat zal plaatsvinden op zaterdag 29 juni op het plein aan het Warandepark in Haaltert.”

De optredens starten vanaf 18 uur met coverband DanQl, gevolgd door André Hazes-imitator ‘Nico Zingt Hazes’. Daarna is het de beurt aan Xzent. Zanger Dean, bekend van ‘Idool’, sluit het allereerste parkconcert van Haaltert af. Voor de kinderen zijn er springkastelen. Er zijn ook drankjes en hapjes. Iedereen is welkom en de toegang is gratis dankzij de steun van lokale handelaars. Het parkconcert wordt georganiseerd door Jeroen Events in samenwerking met het Feestcomité Haaltert.