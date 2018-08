Haaltert is voortaan 'stomavriendelijk' Claudia Van den Houte

10 augustus 2018

14u20 0 Haaltert De toiletten in de gemeentelijke gebouwen van Haaltert zijn voortaan stomavriendelijk. Er werden extra vuilnisbakjes geplaatst na een oproep van Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen.

In ons land dragen ruim 12.000 mensen een stoma. In het dagelijkse leven komen zij regelmatig praktische problemen tegen, die vaak mits een kleine aanpassing of wat begrip vlot aangepakt kunnen worden. Zo ijveren Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen voor meer stomavriendelijke toiletten in gemeentelijke gebouwen. Dat kan door vuilnisbakjes in de individuele toiletten te plaatsen en dat ook aan te geven met een sticker op de deur.

De gemeente Haaltert installeerde een vuilnisbakje en een kapstokje in een herentoilet in het gemeentehuis, in het Sociaal Huis, de bib, de sporthal, Centrum De Kouter, zaal De Berwinne, het Warandegebouw, het Sint-Martinusheem, het HOC De Fransman/LDC Rustnbeetje en de gemeentelijke loods.

Haaltert is nu een stomavriendelijke gemeente en staat vermeld op de website www.stomavlaanderen.be/haaltert.