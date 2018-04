Groen licht voor grondwerken polyvalente zaal 18 april 2018

02u47 0

De eerste werken voor de bouw van een polyvante zaal aan de muziekacademie zullen binnenkort kunnen starten. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de grondwerken. Een wisselmeerderheid van N-VA, sp.a en oppositiepartij CD&V keurde die goed. De bouw van de zaal zelf moet later nog worden goedgekeurd. De zaal zal voor concerten en andere activiteiten gebruikt kunnen worden, niet alleen door de muziekacademie zelf, maar ook verenigingen zullen er terecht kunnen.





De plannen voor de bouw van zo'n multifunctionele zaal bestaan al vele jaren, maar lagen lang stil. Al bij de start van de bouw van de nieuwe muziekacademie in de Molenstraat, 10 jaar geleden, was er een multiculturele zaal gepland in een latere fase. (CVHN)