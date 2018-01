Griekse chefs op stage in Apriori 25 januari 2018

In restaurant Apriori lopen deze week drie chefs uit Griekenland stage. Kristof Coppens, chef-kok van Apriori, begeleidt de Griekse chefs zodat ze de kennis die ze opdoen, kunnen gebruiken in hun restaurant. "Twee van de drie chefs werken in het restaurant van het Atlantica Sensatori Resort, een vijfsterrenhotel op het Griekse eiland Kreta", vertelt Coppens. "We werken al sinds 2010 samen met deze Griekse hotelketen, die veel belang hecht aan goed eten. Eén van de chefs komt al voor de zesde keer langs en begint België al goed te kennen. Voor het eerst loopt er nu ook een gastchef uit Corfu stage. Het is immers de bedoeling om onze samenwerking volgend jaar uit te breiden naar een hotel op Corfu. Ik ga er volgende zomer langs om te bekijken wat er mogelijk is. Mijn Griekse collega's staan deze week niet enkel in de keuken, maar ik ga met hen ook iets eten in andere restaurants in ons land om hen iets bij te brengen. Zelf heb ik ook al veel van hen geleerd, vooral op vlak van nieuwe producten", aldus Coppens. (CVHN)