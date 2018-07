Gratis wifi in gemeentehuis en bib Claudia Van den Houte

20 juli 2018

09u14 1

In het gemeentehuis en in de bibiotheek van Haaltert kan je sinds kort gratis surfen via wifi. Het netwerk heet ‘Haaltert bezoekers’. Als je verbinding maakt met dit netwerk moet je je e-mailadres opgeven en akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Daarna kan je twee uur gratis surfen op het internet. Later krijgen ook de andere gemeentelijke gebouwen nog wifi.