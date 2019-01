GLG vraagt zich af waar bestuursakkoord blijft Claudia Van den Houte

02 januari 2019

23u57 0 Haaltert De politieke burgerbeweging GLG Haaltert stelt zich vragen bij het uitblijven van een bestuursakkoord in Haaltert.

N-VA, CD&V en sp.a sloten op verkiezingsnacht al een coalitie, maar een bestuursakkoord werd nog niet voorgesteld. “Wij vinden het bijzonder vreemd dat de inwoners nog steeds niet weten waarin de partijen mekaar vonden en wat de plannen zijn voor onze gemeente”, vertelt Jo Keymolen van GLG Haaltert. “Het schepencollege vraagt aan de gemeenteraad als het ware een blanco cheque: geef ons het vertrouwen, maar vraag ons niet wat we eigenlijk gaan doen. Heeft men nog niet beslist wat men gaat doen? Of wordt het bestuursakkoord voorlopig binnenskamers gehouden? In elk geval vreemd dat er geen publiek bestuursakkoord is, terwijl alle politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne de mond vol hadden van inspraak en participatie.”

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) vindt dat niet vreemd: “Het meerjarenplan loopt nog tot eind 2019, tot een jaar na de legislatuur. We moeten alles nog budgettair aftoetsen”, aldus Baeyens. “Morgen, op het einde van de eerste gemeenteraad, zullen we een toelichting geven over het bestuursakkoord.”