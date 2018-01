Gina Verbestel geeft ontslag als gemeenteraadslid (maar blijft OCMW-voorzitter en schepen) 23 januari 2018

02u53 0 Haaltert OCMW-voorzitter en schepen Gina Verbestel (Open en Liberaal) heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid. Ze blijft wel OCMW-voorzitter en schepen.

"Ik blijf deel uitmaken van het schepencollege en zal ook aanwezig zijn op de gemeenteraden, maar dan zonder stemrecht", aldus Verbestel. Een schepen moet deel uitmaken van de gemeenteraad, maar een OCMW-voorzitter is sowieso schepen van rechtswege, waardoor dit dus kan. "Als ik vaststel dat een meerderheid in de gemeenteraad voor het vierde jaar op rij het budget van het OCMW verlaagd zonder overleg en zonder inspraak van het OCMW, dan vind ik dat een brug te ver. Er is geen betrokkenheid met de werking van het OCMW en met de lokale samenleving. Het is dan ook mijn taak om het op te nemen voor de kansarmen en de kwetsbare mensen in Haaltert. Ik wil het signaal geven dat ik niet akkoord ga met de wijze van besturen in de gemeente", aldus Verbestel.





Eerder was er hierover al discussie in de gemeenteraad. Volgens sommigen krijgt het OCMW net méér middelen. "Daarnaast wil ik jonge mensen in mijn politieke ploeg kansen geven om te proeven van de werking van de gemeenteraad. Als lijsttrekker zal ik de mensen in mijn ploeg coachen zodat ze er staan op 14 oktober. Er is geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt te stoppen met de politiek, integendeel." Verbestel zal in de gemeenteraad worden opgevolgd door Thomas Beeckman.