Gestolen BMW teruggevonden in Nederland 27 februari 2018

De BMW 420 die vorige week werd gestolen na een inbraak in een woning in de Stationsstraat in Haaltert werd teruggevonden in Nederland.





De daders verschaften zich vorige week toegang tot de woning en gingen aan de haal met de sleutels van de wagen. Via het Track en Trace systeem bij BMW kon de politie de wagen snel lokaliseren en werd hij terug gevonden. De daders zijn nog niet gevat. Het is nu afwachten tot wanneer de wagen terug naar België zal gebracht worden. De familie reageert alleszins opgelucht dat ze hun wagen terug hebben.





(KBD)