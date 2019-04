Genieten van voorjaarspracht tijdens bloesemwandeling in en om Mussenzele Claudia Van den Houte

11 april 2019

11u46 0 Haaltert Het Mini Museum Mussenzele houdt op zaterdag 20 april haar jaarlijkse bloesemwandeling.

Het M.M.M. toont met de voorjaarswandeling dat je niet naar Haspengouw hoeft om te genieten van fruitboombloesems. Het nieuw uitgestippelde parcours wordt vanaf 13.30 uur voor het eerst ingestapt. Het werd op kaart gezet door de Streekspiegel in samenwerking met het gemeentebestuur. Een natuurgids vertelt op het traject over flora en fauna. Het parcours is 6,6 km lang. De wandeling start aan het Mini Museum Mussenzele, Mussenzele 1 in Haaltert, en gaat langs de vallei van de Eilandbeek, het natuurgebied De Keelman, en de gehuchten Anderenbroek en Vondelen. Deelnemen is gratis. Niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.