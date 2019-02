Gemeente zoekt nieuwe uitbaters voor cafetaria sporthal Claudia Van den Houte

08 februari 2019

11u46 5 Haaltert De gemeente Haaltert is op zoek naar nieuwe uitbaters voor de cafetaria van de sporthal in Denderhoutem.

De cafetaria bij de sporthal in de Pastorijweg wordt verhuurd onder de vorm van een concessie-overeenkomst. Die heeft een looptijd van negen jaar, met een mogelijke verlenging. Kandidaten moeten minstens drie jaar ervaring in de horeca hebben en een diploma, getuigschrift of attest van opleidingen in de sector kunnen voorleggen.

Wie interesse heeft, dient bij zijn inschrijving referenties in uit de horecasector en geeft zijn visie op de uitbating met een conceptnota en een plan van aanpak. De andere voorwaarden en meer info vind je in het lastenboek. Dat is te vinden op www.haaltert.be/concessiecafetaria. Je kan het ook gratis aanvragen op het gemeentehuis van Haaltert.

Er is een plaatsbezoek gepland op maandag 11 februari om 14 uur. Wie graag eens komt kijken, kan zich inschrijven via ann.stockman@haaltert.be.

Kandidaten die interesse hebben, kunnen hun voorstel indienen vóór maandag 25 februari om 12 uur. Het voorstel kan tijdens de kantooruren afgegeven worden op het secretariaat in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of het kan aangetekend opgestuurd worden naar: Het college van burgemeester en schepenen van Haaltert, t.a.v. dienst Secretariaat, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert.