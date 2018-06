Gemeente zoekt locatie voor volkstuintjes 27 juni 2018

De gemeenteraad heeft beslist om te onderzoeken of er volkstuintjes kunnen komen in Haaltert en om op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Het voorstel voor een volkstuinproject in Haaltert kwam van CD&V-gemeenteraadslid Nancy Van Landuyt. "Ook in Haaltert kan een volkstuinproject een enorme meerwaarde betekenen voor de gemeente, want ook hier neemt het aantal appartementsbewoners toe en kiezen mensen er op een bepaald moment voor om hun intrek te nemen in een serviceflat", aldus Van Landuyt. Zij stelde een stuk grond achter de parking van de post als locatie voor de volkstuintjes voor. "Deze lap grond ligt er al ruim 12 jaar ongeschikt bij. Bovendien is de locatie van dit perceel, in het centrum van de gemeente, ideaal." Meerderheidspartijen N-VA en sp.a zijn voorstander van volkstuintjes, maar zijn het niet eens met de locatie. Zo wees schepen Lisa Houtman (sp.a) erop dat het om parkgebied gaat en dat er daardoor geen berging kan komen. Ze keurden een amendement van N-VA-fractieleider Paulette Looze op het voorstel van CD&V goed om op zoek te gaan naar een andere locatie. Het voorstel van CD&V werd ook goedgekeurd. (CVHN)