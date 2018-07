Gemeente zet nieuwe veegmachine in Claudia Van den Houte

24 juli 2018

De gemeente Haaltert heeft een nieuwe veegmachine aangekocht om de straten en greppels op haar grondgebied proper te houden.

Het is de eerste veegmachine voor de gemeente. "Dit zal veel handenarbeid wegnemen", vertelt schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene (Open en Liberaal). "Tot hiertoe werden alle greppels met de hand schoongemaakt. In de Diepeweg bijvoorbeeld was dat wel een week werk, terwijl het nu op één dag tijd kan gebeuren. De veegmachine bevat een waterreservoir met regenwater om de grond te besproeien tegen het stof. De machine zal normaal nog deze week worden ingezet."