Gemeente zal zich aansluiten bij Regionaal Landschap Claudia Van den Houte

26 februari 2019

16u25 0 Haaltert De gemeente Haaltert zal zich aansluiten bij een Regionaal Landschap.

Een Regionaal Landschap engageert zich om de natuurlijke troeven van een bepaalde streek in Vlaanderen te beschermen. Dat wordt gedaan door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in projecten op het terrein die in een duurzame streekontwikkeling passen. Regionale Landschappen werken in eerste instantie in opdracht van en met financiële steun van de provincies. Het zijn dus subsidiëringsmechanismen van het provinciale naar het lokale niveau.

Vlaams Belang stelde vast dat Haaltert één van de enige gemeenten in Zuidoost-Vlaanderen is die nog niet is aangesloten bij een Regionaal Landschap. “Op die manier verhinderen wij onze burgers, maar ook landbouwers en lokale organisaties om subsidies te genereren die kleinschalige projecten ondersteunen”, aldus fractievoorzitter Pieter De Spiegeleer. Hij stelde op de gemeenteraad voor dat de gemeente zich zou aansluiten bij een Regionaal Landschap.

Schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) liet weten dat de gemeente daar al mee bezig is. “Ik had al contact opgenomen met de coördinator van het Regionaal Landschap Schelde-Durme met de vraag of we kunnen aansluiten. Indien dat niet kan, zal het het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen worden. Maar we zullen ons dus zeker bij een Regionaal landschap aansluiten”, aldus Van Keymolen. Vlaams Belang vroeg toch nog om over het voorstel te stemmen. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.