Gemeente zal VB-voorstel voor buurderij verder uitwerken Claudia Van den Houte

29 januari 2019

17u49 0 Haaltert De meerderheid heeft op de gemeenteraad gezegd het voorstel van Vlaams Belang om de oprichting van een buurderij in Haaltert te faciliteren, verder uit te werken in overleg met de lokale producenten.

Gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) stelde op de gemeenteraad voor dat Haaltert haar infrastructuur ter beschikking zou stellen voor een buurderij, een boerenmarkt waarbij je vooraf je bestelling online plaatst, en zou meewerken aan het faciliteren van de opstart ervan. De meerderheid stelde op haar beurt voor om nog niet te stemmen over het agendapunt, maar het schepencollege het verder te laten uitwerken. “We zijn het eens met het principe, maar de manier waarop moeten we nog bekijken”, aldus schepen van Landbouw Phaedra Van Keymolen (CD&V).

“Het is belangrijk dat dit van onderuit groeit en gedragen wordt, in samenwerking met de landbouwers en de lokale producenten. In de vorige legislatuur werden onder schepen Laurent Volckaert de landbouwers en lokale producenten bevraagd en toen bleek er weinig interesse te zijn. Laat ons eerst goed overleggen met de betrokkenen over wat de beste aanpak is.” Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) wees ook op het financiële plaatje dat nog ontbreekt. Er werd beslist dat het schepencollege het voorstel verder zal uitwerken.