Gemeente sluit aan bij Statiegeldalliantie 02 mei 2018

02u34 1

De gemeente Haaltert zal zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Met die alliantie verenigen milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven zich tegen zwerfvuil en roepen ze de regering op om statiegeld in te voeren op alle petflesjes en blikjes. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Het voorstel van Phaedra Van Keymolen, fractieleider van oppositiepartij CD&V, tot aansluiting bij de Statiegeldalliantie werd goedgekeurd door de gemeenteraad. "Ik kan dat alleen bijtreden en sta er volledig achter om mee te gaan in dat verhaal", aldus schepen van Leefmilieu Astrid De Winne (sp.a). Coalitiepartner N-VA onthield zich. "Dit is een materie voor het bovenlokale niveau. Bovendien is zwerfvuil meer dan alleen petflesjes en blikjes. Ook zullen warenhuizen hiervoor moeten investeren en we weten allemaal wie daarvoor zal opdraaien", aldus N-VA-fractieleider Paulette Looze. Voor schepen Lisa Houtman (sp.a) mocht het dan weer nog verder gaan. Zij stelde voor dat de gemeente mee zou doen met de actie 'Mei Plasticvrij', om het plasticverbruik te verminderen. Ook haar voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad - al waren bij CL-Vld de meningen verdeeld. (CVHN)